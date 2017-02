Stop for mikroplast i København

Af Sisse Marie Welling, politisk leder for SF i København

Plastforureningen i Danmark har nået et foruroligende højt niveau. Noget af det kan vi se med det blotte øje i vores havmiljø og i maven på danske fisk. Andet plastik er mindre synligt, men alligevel ekstremt skadeligt for vores natur.

Det drejer sig om såkaldt mikroplast, som er bittesmå plastikstykker, som findes i en lang række hverdagsprodukter fra engangsklude til plejeprodukter og make-up. Vores daglige udledning af mikroplast har store konsekvenser for miljøet, når den dukker op forskellige steder i vores natur. Og via de fødevarer, der kommer fra naturen, ender mikroplastikken i stigende grad i kroppen på os mennesker, hvor man mistænker den for at være hormonforstyrrende og sundhedsskadelig. Det er en skræmmende udvikling, som vi skal sætte ind overfor.

Derfor har vi i SF netop stillet forslag i Borgerrepræsentationen om, at Københavns Kommune skal sætte massivt ind på at reducere sin udledning af mikroplast. Vi skal droppe kommunens brug af de velkendte farverige karklude, som består af 15-20% plastik. I stedet skal kommunens ansatte bruge de udmærkede alternativer vi har som eksempelvis bomuldsklude.

Samtidig skal vi sætte forvaltningerne i gang med at finde løsninger på, hvordan vi reducerer udledningen af mikroplast i kommunen. Der er masser af steder at sætte ind, for mikroplasten findes også i maling, fodtøj, tekstiler, bildæk og noget så kommunalt som de hvide striber på kommunens veje. Med den store indkøbsvolumen, vi har i Københavns Kommune, kan vi rent faktisk gøre en forskel for miljøet ved at nedbringe vores udledning af mikroplast. Samtidig kan vi vise andre kommuner, at det kan lade sig gøre.

Heldigvis bakkede et flertal i Borgerrepræsentationen op om, at vi ser nærmere på mulighederne for at sætte ind overfor mikroplast. Det er vi glade for i SF. Men vi ved også, at det er handling, der tæller.