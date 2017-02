Styr på tingene – ikke mindst i Tingbjerg

Af Karina Rohrberg Jessen, socialordfører og Cecilia Lonning-Skovgaard, politisk ordfører – Venstre i København

Mange familier i Tingbjerg lever et svært og udfordrende liv. Med forældre udenfor arbejdsmarkedet og en ustabil skolegang lever en række familier, og ikke mindst en gruppe børn, et liv på kanten af den almindelige hverdag, som de fleste københavnere kender den. I gennemsnit modtager disse familier mere end 10 forskellige ydelser fra forskellige dele af Københavns Kommune.

Dét skal der gøres op med. For det første skal vi se på, om vi kan målrette indsatserne, så de rent faktisk giver resultat. For det andet skal vi hjælpe familierne, så de mange indsatser koordineres og de i forvejen udsatte og trængte familier ikke skal mødes med 10 forskellige kommunale personer.

Derfor glæder det os i Venstre, at et pilotprojekt for en ny helhedsorienteret indsats for udsatte familier netop skal køre i Tingbjerg. Ikke fordi vi synes, at der mangler tilbud og projekter i Tingbjerg. Nærmest tværtimod. Et hurtigt kig på listen af projekter, afslører en lang række indsatser som ”Helhedsplanen i Tingbjerg”, ”Særlig udgående indsats i forbindelse med genhusning i Tingbjerg”, ”Tingbjerg-Husum Partnerskab”, ”Idrætsprojektet” og så videre. Listen er lang.

Vi glæder os, fordi den nye helhedsorienterede indsats, hvis den viser sig at virke, også vil kunne fungere som katalysator for at lukke nogle af de mange effektløse projekter, der i dag kører i Tingbjerg. Og det vil være godt for både kommunens økonomi og familierne i Tingbjerg.