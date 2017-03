To gange tre kolde i kassen

Der er nu blot små 14 dage til sæsonstarten i oprykningsspillet lørdag den 18. marts ude mod Kjellerup. Lørdagens to træningskampene for 1.-2. holdtruppen i Tingbjerg afslørede, at timingen og skarpheden så småt er ved at indfinde sig hos hvepsene. Med andre ord er de klar til at stikke igen efter dvaleperioden.

Brønshøjs topscorer Patrick Naundrup fandt vej til målet to gange mod Roskilde KFUM, og store Younes Nielsen fik igen garnet i en træningskamp. Med disse tre mål sørgede Brønshøjs angrebsduo for, at danmarksserieholdet fra domkirkebyen blev besejret med 3-2. Det bliver spændende at følge i forårets oprykningsspil.

Den anden halvdel af 1.-2. holdstruppen besejrede indledningsvist FK Prespa fra københavnsserien med 3-1. Her scorede Reda Mohamed (2) og Shabban målene.

I begyndelsen af sidste uge spillede Brønshøj mod B93, der også er med i oprykningsspillet. Der var en kraftig sidevind på B93s anlæg i Svanemøllen, og hjemmeholdet beherskede vinden bedst. B93 vandt 2-0.

På lørdag kl. 11 møder BB en ny konkurrent fra oprykningsspillet, Hvidovre. Kampen spilles på kunstbanen ved Avedøre Stadion..