Vind billetter til FCK mod Brøndby

FCK mod Brøndby og omvendt har i løbet af meget få år placeret sig som KAMPENE i dansk fodbold. Ofte med fulde hus.

I samarbejde med FC København giver Brønshøj-Husum Avis nu seks personer chancen for at se kampen FC København mod Brøndby 19. februar kl. 13.30 i Parken.

Der skal svares rigtigt på spørgsmålet for at komme i betragtning til billetterne.

FCKs angriber Federico Santander kommer fra et sydamerikansk land. Er det:

A: Paraguay

B. Uruguay

C: Argentina.

Svaret sendes senest 16. februar klokken 09.00 til kon@bha.dk. Vinderne vil blive kontaktet via telefon, så husk at opgive telefonnummer. Billetterne skal hentes på redaktionen Søborg Hovedgade 79, torsdag 16. eller fredag 17. februar.