Vintercirkus

Cirkus Panik inviterer igen i år til cirkusforestilling i vinterferien uge 7. Her møder du en yderst veloplagt trup, der giver den fuld gas med alskens artisteri, underfundig og grinagtig klovneri, svimlende luftakrobatik, spektakulær udfording af tyngdeloven og svært begribelig illusion. Alt holdt sammen af et tonestærkt og taktfast cirkusorkester.

– Cirkus Panik er et familiecirkus i 4 generationer. Vi lever og ånder for faget, så der findes ikke et valg om ikke at lave cirkus, det ligger i vores blod. Vores forestilling er lige dele cirkus lige dele gøgleri – vi kalder os selv et godt gammeldags gøglercirkus, fortæller Tatiana Steen, der er cirkusdirektør og gift med Poul Steen, der er gøgler og Altmeister.

Familiecirkus

Tatianas historie begyndte med, at hendes farfar, der kørte som chauffør for de cirkus, der kom til byen ville være cirkusartist. Allerede som 13-årig trænede han hjemme med vennen og vidunderbarnet, Benny. Som 16-årig mødte Flemming Birgit, en fiks lille sag på 40 kg., der nemt kunne stå på hans skuldre. De to blev gift på kongebrev og trænede i Fru Knudsens Studie på Vesterbrogade, den eneste egentlige artistskole i København.

Her blev de trænet af Javenko, en bulgarsk akrobat, selv uddannet på det bulgarske statscirkus og siden afhoppet og dansk gift. Da Tatiana kom til verden 7 år senere, slog parret sig ned i Danmark og arbejdede primært på de danske varietéer, især på Bakken nord for København.

Tatiana startede med at være klovn og siden overtog hun sin mors akrobatnummer. Senere kom ægtemanden Poul til og sammen har de fået børnene Miranda og Mads, der også er akrobater og med i forestillingen.

– I 2007 besluttede vi at skabe Cirkusbygningen i Vanløse, hvor vi i dag driver en cirkusskole, tilbyder work-shops for skoler og huser en række firmaevents. Vi ønsker at gøre vores optræden nærværende for publikum. For os handler det ikke om at blive det næste Cirkus Arena, det handler om at give publikum en nærværende oplevelse, med artister de kan identificere sig med, fortæller cirkusdirektøren.

Dato: 11.-19. februar

Tid: Weekend kl. 14, hverdage kl. 11

Varighed: ca. 60 min

Målgruppe: +3 år

Køb billetterne på billetto.dk/da/users/cirkus-panik. Du kan også reservere billetter på 24279340 og betale dem i døren