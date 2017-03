Besøg Bamsehospitalet på Brønshøj Bibliotek

Bamsehospitalet er et landsdækkende projekt, der afholdes af frivillige læge- og sundhedsstuderende med fokus på at afmystificere og ikke mindst præsentere de yngste for sundhedsvæsenet på en sjov og lærerig måde. På Bamsehospitalet vil børnene under trygge rammer kunne være med til at behandle deres bamser.

Gennem leg erfarer de, at personer i sundhedsvæsenet er venlige mennesker, der kan hjælpe når man har brug for det.

Er jeres bamse blevet syg, faldet ud af sengen eller har den spist for meget aftensmad? Så er Bamsehospitalet det rigtige sted at besøge. På Bamsehospitalet møder i først en sygeplejerske, som vil tage imod og undersøge jeres bamse for at finde ud af, hvad der er galt med den. For at være helt sikker på hvad der er sket, skal bamsen scannes hos en røntgenlæge. Røntgenlægen sender jer videre til bamselægen, som forbinder bamse og giver medicin.

Bamselægen vil også aftale den videre behandling af bamse med jer. Undervejs vil bamses behandling blive noteret i bamsejournalen, som I sammen med røntgenbillede og diplom får med hjem. For at sikre den bedst mulige behandling af bamse vil bamselægen og -sygeplejersken forklare hvad de gør og bede jer om hjælp til undersøgelserne.

Primært for 3-6 årige, men alle er selvfølgelig velkomne. Gratis. Tilmelding er ikke nødvendig.