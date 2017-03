Judo i børnehøjde

Fotos: Christian Ove Carlsson

Med 232 kvadratmeter i Grøndal MultiCenter har Brønshøj Judo Club et af Danmarks største fastliggende måttearealer, og det tages i brug af judokæmpere i alle aldre. Med næsten 200 medlemmer er judoklubben fra Brønshøj en af landets største, ligesom klubben med sine mange elitekæmpere hører til blandt de allerbedste klubber herhjemme.

Men det hele skal jo starte et sted – og sådan er det også i BJC. Hver lørdag formiddag indtager 3-8-årige børn i to timer – fra kl.10-12 – måttearealet, hvor klubbens dygtige instruktører Pablo Corulo og Thomas Ussing underviser.

Fra 3-års-alderen gælder det først og fremmest om den motoriske træning, hvor judoklubben med en række sjove legeredskaber sørger for at understøtte børnenes motoriske udvikling. Motorikværkstedet lærer børnene at bevæge sig rigtigt samt træne balance og koordination. Alle disse dele er meget vigtige, og er grundlæggende elementer for børnene, når de et par år senere fra femårsalderen begynder at dyrke judo.

Da Brønshøj-Husum Avis var på besøg, så vi lutter smil og glade ansigter blandt forældrene og ikke mindst børnene.

Det starter et sted, og i Brønshøj judo Club er de klar til at byde nye interesserede velkommen – uanset alder.

