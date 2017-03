Af Lis Søkvist, Husum

Efter at jeg nu i 13 år har passet blomsterkummerne på Husum Torv, vandet dem og selv sat planter i efter årstiden, har torvet ligget hen i gravearbejde det meste af 2016, men nu er det blevet pænt igen.

Men da jeg ikke har mulighed for at passe krukkerne, og tidligere ikke har formået at overtale kommunen til at overtage vedligeholdelsen og udskiftningen af planterne, har jeg meddelt dette.

Nu har kommunen besluttet, at der inden længe skal opsættes et par nye krukker, som kommunen vil tilplante og vedligeholde med planter og sørge for vandingen.

Dette har været mit flerårige ønske, så jeg vil gerne her rette en tak til kommunen for, at vi her på Husum Torv igen kan få nogle smukke krukker at kigge på.