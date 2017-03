Årets første kamp på græs

Spillerne var for første gang i 2017 på græs, da de mødte Hvidovre på aflastningsbanen i Avedøre. Det var en kamp, hvor Hvidovre var toneafgivende, begge hold brændte et straffespark og hjemmeholdet vandt. Brønshøj havde ellers muligheden for at få en drømmestart på opgøret, da Patrick Naundrup blev nedlagt i feltet efter tre minutters spil.

Dommer Sebastian Aagerup var ikke i tvivl og pegede på pletten.

Christoffer Boateng skulle tage sig af straffesparket, men han blev nægtet en scoring af den tidligere Brønshøj-spiller, Kasper Vilfort, som snuppede straffesparket. Kort efter var det Hvidovres tur til at få straffespark. Men et svagt sparket straffespark af Frederik Krabbe gjorde, at Kasper Tvede kunne redde bolden, og stillingen var stadig 0-0.

Christian Haslund fra Brønshøj Boldklub fortæller, at Hvidovre sad på spillet, og at Brønshøj var sjældne gæster over midten. Dette udmøntede sig i flere chancer til hjemmeholdet. Kort før tid blev en bold spillet i dybden frem mod Frederik Emil Andersen, som fik prikket bolden forbi Tvede og ind i kassen. 1-0 til Hvidovre, som også var pausestillingen.

2. halvleg mindede meget om 1. halvleg. Hvidovre fortsatte med at skabe chancer. F.eks. da en misforståelse i Brønshøj-defensiven gav en stor chance til Aleksandar Lazarevic, men han måtte se sit forsøg tage stolpen. Man skulle helt frem til en times spil, før hvepsene fik skabt en chance. Den kom efter et frispark, hvor Naundrup fik hovedet på, men han kunne ikke få dirigeret bolden mod mål.

Men Hvidovre var tættere på 2-0 end Brønshøj var på 1-1, og 2-0 målet lykkedes det da også for Hvidovre at score. Et frispark fra Hvidovres målmand fik lov til at hoppe over Brønshøj-forsvaret, og så kunne Aleksandar Lazarevic sparke Hvidovre foran 2-0. Brønshøj aldrig fandt fodfæste, men hvor flere spillere fra forårets start-11’er også var ude med småskavanker.

Der er to træningskampe tilbage, som spilles i denne weekend. Lørdag den 11. marts kl. 12.30 gælder det Liria FK, og søndag den 12. marts kl. 12.30 gælder Fredensborg. Begge kampe spilles i Tingbjerg.