Banko-aften i klubhuset

Brønshøj Boldklub har ikke samme økonomiske grundlag, som mange af naboklubberne. Derfor skal der tænkes kreativt. Banko er ved at få en renæssance, så derfor er det helt naturligt, at Hvepsene Support inviterer til bankospil torsdag den 6. april kl. 19 i klubhuset på Ruten 2.

Her får du mulighed for en hyggelig aften samtidig med, at du har muligheden for at komme hjem med en præmie eller to, hvis du er heldig. Hele overskuddet fra banko-aftenen vil gå til støtte af divisionsholdet. Under hele arrangementet vil du have mulighed for at købe drikkevarer samt lidt at spise i kantinen.

Som udgangspunkt vil der blive spillet 10 spil, hvor der er 3 præmier i hvert spil, hhv. ved ”1 række”, ”2 rækker” og ”pladen fuld”.

Det vil være muligt at betale for pladerne både kontant og med Mobilepay.