Beklager manglende information om ændret affaldstømning

Af centerchef Lotte Stächer Christensen, Teknik- og Miljøforvaltningen

Lars Nørgaard Andersen beskriver her i avisen den 21. marts, hvordan Teknik- og Miljøforvaltningen tidligere på året ændrede planen for affaldsafhentning på Bækkeskovvej i Brønshøj, hvor han bor, uden at han fik besked. Vi har undersøgt sagen, og vi må desværre erkende, at forvaltningen har lavet en fejl. Når vi ændrer datoerne for affaldstømning, har vi ellers en helt fast informationsprocedure, der netop skal sikre, at de berørte borgere får direkte og rettidig besked.

Proceduren er i dette tilfælde ikke blevet fulgt, og jeg beklager naturligvis de gener, det har medført hos beboerne på Bækkeskovvej. Oplever man problemer med afhentning af affald, er man altid velkommen til at kontakte os via www.nemaffaldsservice.kk.dk. Her kan man også tilmelde sig vores SMS-service, som automatisk giver besked, dagen før vi henter affald.