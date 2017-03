Bellahøj Friluftsscene får lov til fortsat at forfalde – øv

Af Frank Bentin

Et bredt flertal på Københavns Rådhus har netop indgået en aftale om brug af 1 mia. kr. i den såkaldte overførelsessag 2016-2017.

Det er en rigtig fin aftale og kun godt med bl.a. fortsat renovering af byens skoler, bedre rammer for borgere med handicap og udsatte, flere tryghedsløft og belysning. Så det er en på næsten alle områder en rigtig god aftale for københavnerne.

Men der er et stor men, et rigtig øv i aftalen. Endnu engang blev der ikke prioriteret renovering af Bellahøj Friluftsscene. Jeg undrer mig virkelig over, at byens eneste og største amfiteater friluftsscene fortsat skal have lov til at forfalde – det bliver en renovering ikke billigere af.

Brønshøj Husum Lokaludvalg har i årevis flot gjort opmærksom på forfaldet af Bellahøj Friluftsscene. Og det er ikke mange måneder siden, at der på et velbesøgt borgermøde igen rejste sig et krav om, at få etableret et ’fast’ underlag på scenen, opretning af siddepladserne, bedre toiletfaciliteter osv.

En renoveret Bellahøj Friluftsscene vil ikke kun give et løft til de omkringliggende boligområder. Det vil give alle københavnerne en unik mulighed for at opleve alverdens forskellige kulturelle oplevelser i smukke grønne omgivelser. Derfor er det et rigtig øv, at der heller ikke denne gang var politisk vilje til en renovering af Bellahøj Friluftsscene.

Må jeg i al stilfærdighed minde om, at der til november er kommunalvalg. Men måske vi ikke behøver at vente til november. For inden kommunalvalget skal der indgås en budgetaftalen for 2018 og det vil da være en glimrende anledning til, at der så her afsættes økonomi til renovering af Bellahøj Friluftsscene.