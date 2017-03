Bellahøj Kirkes gave til dåbsbørn

Lørdag i sidste tog Bellahøj Kirke et nyt initiativ og vil fremover forære sognets dåbsbørn den dåbsklud, som man bruger til at tørre deres hoved med.

I forbindelse med dåben anvender mange kirker forskellige ’dåbsklude* til at tørre dåbsbarnets hoved med. Folkekirken har fokus på dåb, og som et nyt initiativ vil Bellahøj Kirkes gruppe af strikkedamer fremover strikke dåbsklude som en gave fra menigheden til sognets dåbsbørn.

Hver mandag mødes en gruppe til strikkecafe, og gennem mange år har man sendt hjemmestrikkede trøjer, huer og halstørklæder til et børnehjem i Rumænien, men nu udvider gruppen deres arbejde til også at omfatte hjemmestrikkede dåbsklude.