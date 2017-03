Besøg et vandværk

Vandværket leverer vand til 120.000 borgere og ligger ved Himmelev Skov, der beskytter grundvandskilderne omkring vandværket mod forurening. Arrangementet, der er gratis, foregår søndag den 26. marts fra klokken 13 til 15 ved vandværket ved Marbjerg, Slæggerupvej 101 i Roskilde. Alle er velkomne.

I anledning af Verdens Vanddag giver forsyningsselskabet HOFOR borgerne muligheden for at høre om vandets vej fra indvindingen til behandling på vandværket og videre ud til forbrugerne.

HOFOR åbnede for to år siden et nyt supervandværk ved Marbjerg. Vandværket, hvor man ikke kan se en dråbe vand, er 100 procent fuldautomatisk og tilhører en helt ny generation af vandværker, der kommer til at danne forbillede for fremtidens vandværker. Det er udstyret med den nyeste teknik inden for fødevaresikkerhed og miljø og forsyner borgerne med friskt postevand.