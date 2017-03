Betaling til tolkebistand på himmelflugt

Af Karin Storgaard, gruppeformand for Dansk Folkeparti i Borgerrepræsentationen

Jeg fik nær ved et chok, da jeg så tallene for, hvor stor en stigning, der er i de beløb, vi i Københavns Kommune poster ud på tolkebistand. I løbet af de sidste fem år er der sket en markant stigning i brugen af tolkebistand, og det er en rigtig ærgerlig drejning, mener jeg. Jeg er ingenlunde imod, at vi yder den service til borgeren at sørge for tolkebistand i de situationer, hvor sproget ikke slår til endnu. Især for at spare børn for at komme i en situation, hvor de måtte skulle tolke for deres forældre. Det skal vi slet ikke have noget af. Men, og der er et stort ”men”, for i løbet af de sidste fem år, er hullet i kommunekassen blevet større og større, når det gælder udgifter til tolkebistand. Derfor er vi i Dansk Folkeparti nødt til at blæse vagt i gevær og sige, nu må vi lige stoppe og evaluere den her situation. Fakta er, at den radikale borgmester Anna Mee Allerslev for beskæftigelse og integration står for en stigning på, og hold nu fast, 75 % i en kort årrække på kun 5 år på udgifter til tolkebistand! Samme billede tegner sig hos S-borgmesteren Jesper Chistensens socialforvaltning, hvor der er registreret en stigning på hele 54 %. De to forvaltninger har tilsammen brugt 36 mio. kr. på tolkebistand. Den lader vi lige stå et øjeblik og tilføjer at knap 9 mio. kr. er brugt på ”nationer i Asien”.

Det er store beløb og store udfordringer, vi står over for i den kommende tid. Det er en ny tid, vi er nødt til at forholde os til, og jeg synes, det er på sin plads at begynde at tænke nyt: Kan det blive nødvendigt eventuelt, at kommunen begynder at indføre brugerbetaling på tolkebistand? Bruger vi pengene rigtigt og på den mest smarte måde? Jeg ved det ikke, men det håber jeg, borgmestrene vil undersøge nærmere. I hvert fald går udviklingen den forkerte vej, og tallene og fakta taler deres eget meget tydelige sprog i den forbindelse.