Brønshøj startede i modvind

Sæsonåbningen på oprykningsspillet i 2. division blev ikke den bedste for Brønshøj Boldklub. På Bjergets Idrætsanlæg i Kjellerup startede hvepsene kampen med blæsten i ansigtet. Da de 90 spilleminutter var overstået måtte Brønshøj-spillerne konstatere, at det også i overført betydning blev en kamp i modvind. Kjellerup vandt 2-0, men heldigvis kan hvepsene trøste sig med, at der resterer 15 runder, så der er stadig 45 point at spille om.

BB skabte før pausen flest chancer, men ingen af dem var specielt farlige. Og så gik det, som det så ofte gør: Kjellerup kom på 1-0. Ifølge Brønshøj Boldklubs Christian Haslunds observationer på stedet, så sled hjemmeholdets Patrick Bang Nielsen i det 35. minut sig fri af Jeffrey Okori og sendte bolden over Johan Gårdsvoll i Brønshøj-målet.

BB havde herefter et par muligheder, men måtte gå til pause bagud 0-1. Et kvarter ind i 2. halvleg fik Kristoffer Lind prikket bolden forbi Gårdsvoll: 2-0 til Kjellerup.

I den sidste halve time lagde hvepsene et tungt pres. Patrick Naundrup ramte tværribben, da han havde udplaceret Kjellerups målmand Benjamin Schubert, da lidt senere fik hånden på et velplaceret frispark fra Christoffer Boateng. BB havde en del hjørnespark og deraf farlige tumult-situationer i feltet, men hjemmeholdet holdt stand. Endnu engang kunne hvepse-spillerne se en flot opbakning fra deres medrejsende fans, som trods modgangen holdt humøret højt.

På lørdag den 25. marts kl. 15 spilles årets første kamp på Tingbjerg Ground. Kolding IF, der åbnede med en flot 3-1-sejr over Avarta, kommer på besøg.