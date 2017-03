Butikstorv og nye private boliger starter byudviklingen i Tingbjerg

En ny, stor dagligvarebutik, cirka 30 attraktive boliger og et nyt fælleshus skal forvandle det grå og nedslidte Lille Torv ved indgangen til Tingbjerg til et lyst, samlende og trygt bytorv.

Københavns Kommune har sammen med de almene boligselskaber fsb og Samvirkende Boligselskaber (SAB) sat skub i udviklingen af Tingbjerg-Husum med en byudviklingsstrategi, og i næste uge bliver forslaget til lokalplanen for Lille Torv behandlet af Teknik- og Miljøudvalget, der skal indstille forslaget til godkendelse i Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen. Inden den endelige godkendelse skal forslaget til lokalplan i offentlig høring.

Samarbejde med private investorer, boligselskaber og kommunen

– Vi har ambitioner for Tingbjerg, som ligger skønt ved grønne områder og har potentiale til at blive et meget mere attraktivt kvarter. Tingbjerg-Husum har været inde i en positiv udvikling de senere år, og vi vil gerne styrke bydelen endnu mere, bl.a. ved at få private boliger ind i området, skabe et velfungerende butiksliv og ved at åbne bydelen for det øvrige København, siger overborgmester Frank Jensen.

Formanden for boligselskabet SAB, John B. Sørensen, byder også udviklingen velkommen.

– Tingbjerg er en af SAB’s bedst beliggende boligafdelinger med kvalitetsboliger til prisen. Jeg ser på beboernes vegne frem til, at vi får løftet indgangen til Tingbjerg med et flot, nyt butikstorv og boliger med udsigt over mosen. Fornyelsen af Lille Torv er starten på en ny fortælling om et dejligt byområde, siger han.

Hos boligselskabet fsb ser man også frem til samarbejdet med private investorer.

– fsb ønsker en ambitiøs udvikling af Tingbjerg som en grøn og åben boligby med endnu flere lokale arbejdspladser. For at det skal lykkes, er der brug for nye investeringer i bydelen. Nye butikker og nye boliger lige ved mosen er til gavn for alle beboere og et stærkt signal om en ny udvikling af Tingbjerg, hvor vi som boligorganisationer samarbejder tæt med private investorer, lyder det fra fsb’s formand Steen Søndergaard Thomsen.

Ny ejer af Lille Torv

Udviklingen af Lille Torv sker i samarbejde med den private ejendomsudvikler Innovater, som har indgået aftale med SAB om at købe Lille Torv. Dermed bliver Innovater bygherre på projektet, som består af rækkehuse, lejligheder, en stor Lidl dagligvarebutik, mindre butikker, beboerhus og et værested omkranset af grønne fællesarealer.

En af de private virksomheder, der har medvirket til at gøre det muligt for Innovater at investere i Lille Torv, er dagligvarekæden Lidl, som åbner ny butik på 1805 kvadratmeter.

– Vi er rigtig glade for at være med til at videreudvikle området i Tingbjerg, og vi ser frem til at præsentere borgerne for vores nyeste butikskoncept, som er specialdesignet til give den moderne forbruger en indkøbsoplevelse ud over det sædvanlige, siger Lidl’s udviklings- og ejendomsdirektør Mads T. Nielsen.

Lille Torv

Det samlede projekt omkring Lille Torv udgør knap 6.550 m2 og indeholder blandt andet knap 3.700 m2 nye boliger, beboerlokale for SAB, mindre butikker og en ny Lidl-butik.

Lokalplanen for projektet behandles i Københavns Kommunes Teknik- og Miljøudvalg den 6.-7. marts, i Økonomiudvalget den 21. marts og i Borgerrepræsentationen den 30. marts. Herefter sendes lokalplanen i høring i 8 uger. Lokalplanen forventes at ligge færdig til efteråret 2017, hvorefter opførelsen går i gang.

Byudviklingsstrategien for Tingbjerg

• En ny infrastruktur, som skal åbne området og binde bydelen bedre sammen med resten af København.

• Flere private boliger, så man får en mere blandet og varieret bydel

• Nye byrum, der skal øge liv og trygheden i området.

• Genopretning af naturen på Vestvolden.

• Indtil videre er der sat 36,7 mio. kr, af til byudviklingsstrategien. Flere midler skal findes i de kommende års budgetforhandlinger.

Om Tingbjerg

Tingbjerg er et boligområde omgivet af grønne arealer bl.a. Utterslev Mose, Gyngemosen og Vestvolden.

Tingbjerg er tegnet af arkitekt og byplanlægger Steen Eiler Rasmussen og havearkitekten C. Th. Sørensen og blev opført i perioden 1958-71.

Der bor knap 6.000 beboere i Tingbjerg fordelt på cirka 2.200 boliger. Alle boliger er almene og ejes af fsb og Samvirkende Boligselskaber (SAB).