I 2013 kunne Delta Blues Band fejre bandets 45 års jubilæum. De har været med til at etablere den danske bluesscene, som vi kender den i dag, og med en debut helt tilbage i 1968 ved bandet om nogen, hvordan bluesmusikken skal spilles. Den 16. marts kl. 20 lægger de vejen forbi Brønshøj.

I løbet af 1980’erne havde gruppen kæmpe succes, mens de gik under navnet Delta Cross Band. I forbindelse med Copenhagen Blues festival 2008, mente de gamle drenge, at det kunne være sjovt, at samle det gamle band igen og fejre, at det var 40 år siden, det hele startede.

I spidsen for det godt sammentømrede band, der leverer solid og afvekslende bluesmusik, står Danmarks Mr. Blues, Troels Jensen, med sin velklingende vokal samt guitar og klaver. Mundharpen spilles af mesteren selv, Jørgen Lang, og bag trommerne sidder den erfarne og vidt berejste Asmus Jensen. På bas og vokal finder man den navnkundige og meget benyttede session-musiker, Knut Henriksen, og på guitaren Troels Jensens gamle ”sideman” siden 68 frem, Thomas Puggaard-Müller.

Publikum kan glæde sig til en solid og velspillet blueskoncert, der kommer langt ud i alle kroge af bluesmusikken. Lige fra det blide akustisk inspirerede hen over det rå og upolerede til noget mere ”Funky Stuff”.