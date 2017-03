Det sker i kirken uge 10

Filmeftermiddag i Husum Kirke

Den 8. marts, kl. 14 viser Husum Kirke film i Onsdagsklubben. Man kan se den nye animerede film over Antoine Saint-Exupérys Den Lille Prins. Onsdagsklubben er for alle, der gerne vil høre et spændende foredrag, synge en sang eller se en film i hyggeligt selskab. Desuden serveres der kaffe, te samt ostemadder og kage. Det koster 20 kr. Tilmelding er ikke nødvendig.

Morgensang

Få en god start på dagen og deltag i morgensang i Husum Kirke torsdag den 9. marts, kl. 9. Der serveres kaffe til kl. 10. Tilmelding er ikke nødvendig.

Barselshøjskole i Husum Kirke

Så er det tid til endnu en Barselshøjskole. Denne gang tirsdag den 14. marts, kl. 10-12 i Husum Kirke. Temaet er KROP med Beate Hovmand, fysioterapeut med speciale i børnebehandling. Det er gratis at være med. Tilmelding via Husum Kirkes hjemmeside.

Legestue i Husumvold

Der er legestue onsdag den 8. marts, kl. 10-12 i Husumvold Kirke. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Gerd Hippe Hansen og Birthe Jensen står for legestuen – de bager boller til dagen og sætter gode sange i gang for børn og voksne. Der er også saft, te og kaffe. Det koster 5 kr. per familie at være med.

Andagt og Fredagsmøde i Husumvold

Fredag den 10. marts, kl. 14 er der mulighed for at høre om Anatolien i Tyrkiet i Husumvold Kirkes Fredagsklub. Peer Faurskov Lund vil holde et foredrag om særligt det kristne område i det nordøstlige Tyrkiet, som omkring 1000-tallet var domineret af den georgiske kristendom. Der vil også blive præsenteret andre af Tyrkiets glemte kulturer.

På Fredagsmøderne kan man møde mennesker med noget på hjerte, høre musik og synge med. Der startes med en kort andagt i kirkerummet, og undervejs i foredraget bliver der også tid til hyggesnak, kaffe og kage. Det er gratis at være med og kræver ikke tilmelding.

Spaghettigudstjeneste i Husumvold

Husumvold Kirke inviterer endnu engang børn og deres familie til børnegudstjeneste tirsdag den 14. marts, kl. 17. Denne gang vil sognepræst Line Bjørn Hansen og korleder Christina Schimmell Rindorf berette om fortællingen om Daniel og de farlige løver. Efter en halv times gudstjeneste i børnehøjde serveres der spaghetti med kødsovs. Det er gratis at spise med og kræver ikke tilmelding.

Gudstjeneste, middag og foredrag om ”Flora Danica”

Onsdag den 15. marts er der i Tingbjerg Kirke gudstjeneste kl. 17 ved Mette Basbøll. Kl. 18 er der en 2 retters middag og derefter foredrag. Denne aften kommer Mogens Larsen og fortæller om ”Flora Danica” – blomster og spisestel.

Flora Danica er navnet på et af verdens største planteværker, som blev udgivet 1761-1883 med smukt kolorerede tavler af hele Danmark-Norges vildtvoksende flora. I 1790 bestilte Kongehuset et pragtstel af porcelæn hos Den Kongelige Porcelænsfabrik, hvis dele blev dekoreret med planter hentet fra bogværkets farveplancher. Ønsker man at spise med, skal man tilmelde sig hos kirketjeneren senest den 13. marts.



Ida Jessen i Bellahøj Kirke

Torsdag den 9. marts, kl. 19 byder Bellahøj Kirke på et spændende møde med denne måneds gæst i kirkens Aftenrum. Det er forfatteren Ida Jessen, der er aktuel med sin seneste roman, ”Doktor Bagges anagrammer”.

Ida Jessen, der regnes som en af vor tids helt store kvindelige forfattere, debuterede i 1989 og slog for alvor sit navn fast med den populære Hvium-trilogi. Ida Jessen mestrer den psykologiske realisme i skildringen af de menneskelige relationer i de små landsbysamfund og har modtaget De gyldne Palmer og blevet nomineret til Nordisk Råds Litteraturpris. I 2015 udgav Ida Jessen romanen ”En ny tid”, der er blevet kaldt et hovedværk i nyere dansk litteratur og blev bl.a. belønnet med Blixenprisen og DR

Romanprisen i 2016. Ind i mellem de store romaner har Ida Jessen også skrevet en genfortælling af Bibelen.

Efter Ida Jessens oplæg vil der blive lejlighed for deltagerne til at komme i samtale med aftenens gæst over et glas vin og lidt mundgodt.

Bach/Luther-kantate i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 9. marts, kl. 19 opfører Grundtvigs Kirkes Kantori og Barokorkester Joh. Seb. Bachs festlige kantate nr. 80 “Ein feste Burg ist unser Gott”. Den er central i Luthers opgør med den katolske kirke og blev brugt som slagsang i forbindelse med kættersagerne tilbage i 1500-tallet. Musikken spænder vidt og har elementer af slagkraftig råstyrke og yndefuld ydmyghed.

Kantategudstjenesten er med i Bispebjerg-Brønshøjs række af Luther-gudstjenester. Der er gratis adgang

Gudstjenester uge 10

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 12/3, kl. 10.30:

Bellahøjmesse v/ Peter Møller Jensen og Asser Skude

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 12/3, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Mandag 13/3, kl. 16:

Ungdomsgudstjeneste

v/ Mia Lund Rao og

Peter Nejsum

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 12/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 12/3, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 14/3, kl. 17:

Spaghettigudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Onsdag 15/3, kl. 17:

Gudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 12/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 12/3, kl. 11:

Højmesse

Søndag 12/3, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 12/3, kl. 10:

Højmesse