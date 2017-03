Det sker i kirken uge 11

Kirkefrokost, gudstjeneste og foredrag

I Tingbjerg Kirke er der tirsdag den 21. marts frokost kl.12, kl. 13 er der gudstjeneste ved Lise Mortensen (Husumvold Kirke) og bagefter et spændende foredrag ved Tove Udsholt. Tove Udsholt er éen af de 136 børn, som under 2. verdenskrig blev gemt hos plejefamilier eller på børnehjem, da forældrene forsøgte at flygte. Tove var tre år, da hun sammen med sin mor og mange andre tilbragte fire-fem nætter på et høloft i Gilleleje på flugt fra tyskerne i oktober 1943. Moderen kom med en båd til Sverige, mens Tove blev hos en fiskerfamilie, hvor manden også var strandfoged. Ønsker man at spise frokost, skal tilmelding ske senest den 17. marts hos kirketjeneren.

Morgensang i Husum Kirke

Sognepræst Bettina Birk Jensen inviterer torsdag den 16. marts kl. 9 til morgensang og morgenkaffe i Husum Kirke. Alle er velkommen.

Onsdagsklubben i Husum Kirke

Kom og hør lederne af Husum Kirkes sorggruppe Annalise Christensen og Bettina Birk Jensen fortælle om Husum Kirkes tilbud for folk, som har mistet en person, der stod dem nær. Det foregår onsdag den 22. marts, kl. 14 i Husum Kirke.

Legestue

Der er legestue onsdag den 15. marts, kl. 10-12 i Husumvold Kirke. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Gerd Hippe Hansen og Birthe Jensen står trofast for legestuen – de bager boller til dagen og sætter gode sange i gang for børn og voksne. Der er også saft, te og kaffe.

Fødselsdagsfest i Husumvold

Kom med til fødselsdag, når der fejres Husumvold Kirkes 57 år, tirsdag den 21. marts, kl. 18. Der indledes med en gudstjeneste, der bliver holdt af sognepræsterne Line Bjørn Hansen og Lise Mortensen. Musikken bliver et festligt genhør med kirkens tidligere husorkester og med kirkens organist Eva Maria Jensen. Bagefter er der fællesspisning og menighedsrådsformand Birgit Jensen fortæller om det seneste år i kirken. Det er gratis at spise med. Tilmelding til spisning på kordegnekontoret eller på tlf. 38 60 90 40.

Basun, orgel og trompet i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 16. marts, kl. 19.30 spiller trioen Juul, Høck & Viltoft musik af jubilarerne Niels W. Gade og Georg Ph. Telemann. Jesper Juul er professor på musikkonservatoriet hvor også solotrompetist i Det Kgl. Kapel Nikolaj Viltoft og organist Mads Høck underviser. Sammen udgør de en både lyrisk og slagkraftig trio. På programmet er også musik af Høck selv, Horowitch og Bach. Der er gratis adgang.

Eksistenslaboratorium i Sognecentret

Tirsdag 21. marts, kl. 14 kan man møde hospitals- & sognepræst Maria Baastrup Jørgensen i Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5.

Hun har i øjeblikket orlov fra Brønshøj Kirke, og frem til juli 2017 arbejder hun for Region Hovedstaden. Her har hun ”Eksistenslaboratorier” – hvor hun lærer sundhedspersonalet, hvordan de bliver bedre til de svære eksistentielle samtaler med patienter og pårørende. Arrangeret af Brønshøj Sogns Menighedspleje. Alle er velkommen.

Jazz´n Poetry i Brønshøj Kirke

Ved skumringsgudstjenesten i Brønshøj-Kirke søndag den 19. marts, kl. 17 vil ord og musik, poesi og jazz vikle sig sammen med teamet forår. Sognepræst Marija Krogh Iversen læser poetiske tekster til kirkeåret fra bogen ”Ord Vind Kød” og Martin Seier Trio supplerer med jazzmusik og salmesang.

Et gratis grin i Bellahøj Kirke

På torsdag den 16. marts, kl. 19 vises i Bellahøj Kirke det svenske komediedrama ”En mand der hedder Ove”. Titelkarakteren er en gnaven, ældre herre, der har gjort det til sin fremmeste opgave at holde villakvarteret pænt og ordentligt.

Ove har i bund og grund hjertet på det rette sted, men går og sørger over tabet af sit livs kærlighed, og derfor ser han ikke nogen grund til at leve længere. Men da tingene ser sortest ud, bakker den højgravide, nye genbo, Parvaneh ind i Oves postkasse. Filmen er en af de største biografsucceser i nyere svensk filmhistorie med over 1,6 mio. solgte billetter.

Gudstjenester uge 11

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 19/3, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Johanne Haastrup

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 19/3, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Søndag 19/3, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste. Tema: Jazz and Poetry

v/ Marija Iversen

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 19/3, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mia Mohr

Tirsdag 21/3, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Mia Mohr

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 19/3, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 21/3, kl. 18:

Aftengudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen og Lise Mortensen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Tirsdag 21/3, kl. 13:

Gudstjeneste

v/ Lise Mortensen

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 19/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 19/3, kl. 11:

Højmesse

Søndag 19/3, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 19/3, kl. 10:

Højmesse med dåb

v/ Morten Miland