Det sker i kirken uge 12

Husum Kirkes sorggruppe

Lederne af Husum Kirkes sorggruppe, Annalise Christensen og Bettina Birk Jensen, vil fortælle om Husum Kirkes tilbud for folk, som har mistet en person, der stod dem nær. Det foregår i ”Onsdagsklubben” onsdag den 22. marts, kl. 14 i Husum Kirke. Tilmelding er ikke nødvendig.

Morgensang

Traditionen tro er der morgensang torsdag den 23. marts, kl. 9 i Husum Kirke. Der er også tid til kaffehygge med de andre deltagere samt sognepræst Mia Mohr.

Babysalmesang

Der starter et nyt hold babysalmesang torsdag den 23. marts, kl. 10 med Husum Kirkes organist Kirsten Thorup, og der er endnu få ledige pladser tilbage. Tilmelding til kirkens info- og kulturmedarbejder på tlf. 24 42 03 99 eller kirkeinfo.husum@gmail.com..

Koncert i Husum Kirke

Kom på en musikalsk rejse i Husum kirke torsdag den 23. marts, kl. 19. Musikerne Lene Langballe, der spiller på zink (et renæssanceinstrument) og blokfløjte, Gilbert Martinez, der spiller på cembalo, samt Helle Sørensen på barokcello – tager tilhørerne på en musikalsk rejse fra Italien til England, som den ville have lydt i årene 1550 – 1750.

Musikalsk legestue i Husumvold

Der er legestue onsdag den 22. marts, kl. 10-12 i Husumvold Kirke. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Gerd Hippe Hansen og Birthe Jensen står for legestuen – de bager boller til dagen og sætter gode sange i gang for børn og voksne. Der er også saft, te og kaffe.

Kirkebio i Husumvold

Husumvold Kirke viser torsdag den 23. marts, kl. 19 filmen ”Room”. Filmen handler om 5-årige Jack, som er født og opvokset i et lille kvadratisk rum, hvor han er spærret inde sammen med sin mor, Joy, af en kidnapper. Trods det barske emne, er det en lys film om kærlighedens grænseløse magt. Sognepræst Stig Boel kommer med et kort oplæg, og efter filmen er der mulighed for at diskutere det, der gjorde indtryk. Fri entré.

Babysalmesang – nyt hold

Husumvold Kirke har startet et nyt hold babysalmesang i går mandag. Det er musik, sang, bevægelse og nærhed for forældre og børn i alderen 0-1 år. Pædagog og babysalmeinstruktør Birthe Karlsson leder holdet, og der er endnu få ledige pladser tilbage. Interesserede kan maile til kirkeinfo.husum@gmail.com.

Verden rundt på en time

I Bellahøj Kirke medvirker musikerparret Betty & Peter Arendt ved lørdagshøjmessen den 25. marts, kl. 16, og efter middagen giver de kl. 19 koncert i kirken. Programmet vil blive en buket af de mange musiktraditioner, som Betty og Peter mestrer: Klassisk musik, nordisk og dansk folkemusik samt kirkemusik fra Asien, Afrika og Latinamerika. Musikken vil være en blanding af solosang og fællessang.

Betty og Peter Arendt er begge klassisk skolede og ved siden af deres klassiske virke har de været de første til at hente begrebet verdenskirkemusik til Danmark, og de har optrådt på både danske og europæiske og verdenskirkedage, i DR Kirken, til musikgudstjenester og koncerter, og i deres daglige virke som hhv. korleder/kirkesanger og organist ved Haslev Kirke.

Stor blæsermusik i Grundtvigs Kirke

Torsdag den 23. marts, kl. 19.30 kan man opleve sjælden opført musik af bl.a. Messiaen og Berlioz. Olivier Messiaens stort anlagte “Et expecto resurrectionem mortuorum”, er skrevet på opfordring af Charles de Gaulle til minde om de faldne soldater i de to verdenskrige og er tiltænkt opført i katedralen i Chartres voldsomme akustik. Grundtvigs Kirkes 8 sekunders efterklang er derfor meget passende til netop denne musik. Malmö Musikhögskola har til lejligheden indledt samarbejde med statsensemblet Marinens Musikkår fra Karlskrona. Dirigent: Håkan Hardenberger.

Gratis adgang.

Alsang i Bellahøj Kirke

Kan man lide at synge sange fra højskolesangbogen, kan man komme til alsang torsdag den 30. marts, kl. 19.00 i Bellahøj Kirke. I den første time er det Erling Elmark Rasmussen som spiller og fortæller anekdoter om sangene og om dagens og tidens begivenheder. Efter kaffen kan man selv få lov til at foreslå en sang fra højskolesangbogen med frit valg på alle hylder.

Gudstjenester uge 12

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Torsdag 23/3, kl. 19:

Meditationsgudstjeneste

v/ Peter Møller Jensen

Lørdag 25/3, kl. 16:

Lørdagshøjmesse

v/ Louise Miskow

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 26/3, kl. 10:

Højmesse

v/ Karsten Thomsen

Søndag 26/3, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste. Tema: Forladthed

v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 26/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 26/3, kl. 10: Højmesse v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 30/3, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Søndag 26/3, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Katrine Blinkenberg

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 26/3, kl. 11:

Højmesse

Søndag 26/3, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 26/3, kl. 10:

Højmesse