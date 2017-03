Det sker i kirken uge 13

Koncert i Tingbjerg Kirke

Tirsdag den 28. marts, kl. 19 er der koncert med 2 unge musikere på violin og klaver. Erik Theodor Danciu er en af Danmarks unge violintalenter, og i 2016 blev han optaget på solist-klassen på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium. Den bulgarske pianist Galya Kolarova har studeret i Bulgarien, Danmark, Italien og Østrig og har været prismodtager i mange nationale og internationale konkurrencer. Der spilles værker af: M. Ravel, L. van Beethoven og Richard Strauss.

Fredagscafé om hjemløse

Hjemløse er temaet, når Bellahøj Kirke fredag den 31. marts, kl. 14 holder fredagscafé. Det handler både om de mennesker, som sover på gaden og den gruppe, som bor på herberger og overnatter

på varmestuer. Hjemløshed er mere end manglende tag over hovedet. Det er også ensomhed, isolation og en kaotisk hverdag. Fra hjemløseorganisationen WeShelter kommer Rikke Estrup og fortæller om arbejdet med at støtte hjemløse og socialt udsatte til et bedre liv gennem arbejdet på herberger og væresteder samt gennem forskellige frivillige projekter.

Morgensang i Husum Kirke

For de morgenfriske er der fælles morgensang i Husum Kirke torsdag den 30. marts, kl. 9. Der serveres kaffe og morgenbrød til kl. 10.

Koncertfortælling i Husum Kirke

Husum Kirke og Husumvold Kirke byder alle interesserede velkommen til at opleve koncertfortællingen ”Rødhalsen” torsdag den 30. marts, kl. 17 i Husum Kirke. Med udgangspunkt i fortællingen om Rødhalsen har musikerne Stine Michel, Lise Dynnesener og Morten Lundsby skabt en poetisk musikfortælling for børn og voksne. Ved elegante og originale kunstgreb lægges en gammelkendt kristusfortælling i nutidige rammer og får fornyet aktualitet. Efter forestillingen serveres der spaghetti med kødsovs. Det er gratis, og man behøver ikke at tilmelde sig.

Barselshøjskolen i Husum Kirke

Tirsdag den 4. april, kl. 10-12 kan barslende mødre og fædre i bedste højskoleånd mødes i Husum Kirke. Det er gratis at deltage. Tilmelding via Husum Kirkes hjemmeside www.husumkirke.dk. Temaet for denne mødegang er ”barndom” med Juri Sjørslev, pædagog, terapeut og bachelor i filosofi.



Legestue i Husumvold

Der er legestue onsdag den 29. marts, kl. 10-12 i Husumvold Kirke. Her mødes børn og voksne til hygge, sang og en masse leg. Gerd og Birthe står for legestuen – de bager boller til dagen og sætter gode sange i gang for børn og voksne. Der er også saft, te og kaffe.

Favntag med tro og eksistens

Husumvold Kirke har et nyt tilbud for voksne, der ønsker at gå til kristendomsundervisning. Første mødegang er torsdag den 30. marts, kl. 19-20.30, og gennem samtaler, øvelser og opgaver går gruppen på opdagelse i tro, liv og eksistens. Hver gang afsluttes med en kort lysandagt i kirkerummet. Sognepræsterne Stig Boel og Line Bjørn Hansen står sammen med Evy Carstens for ”Favntag med tro og eksistens”, og temaet for første mødegang er ”Det Onde”.

Tilmelding til Evy Carstens på tlf. 20 77 56 36.

Foredrag om Søren Kierkegaard

Til Husumvold Kirkes fredagsmøde den 31. marts kl. 14 kan man denne gang høre om Søren Kierkegaard. Sognepræst Kevin Ocksen Asmussen kommer og deler sine anskuelser af denne store tænker og forfatter. Der startes med en kort andagt i kirken og undervejs i foredraget bliver der også tid til hyggesnak, kaffe og kage.

Børnegudstjeneste om påsken

Der er gudstjeneste i børnehøjde med efterfølgende fællesspisning, tirsdag den 4. april, kl. 17 i Husumvold Kirke. På menuen er traditionen tro spaghetti og kød-sovs. Denne tirsdag er fokus på påsken. Ved sognepræst Line Bjørn Hansen og børnekorleder Christina Schimmell Rindorf.



KirkeSalon i Sognecentret

Temaet er erindringer, når der mandag 3. april, kl. 19 holdes Kirkesalon i Sognecentret, Præstegårds Allé 5.

Klaus Lynggaard og Søren Ulrik Thomsen har kendt hinanden i 40 år, og sidste år udgav de begge bøger, som på hver sin måde forholder sig til tiden. Klaus Lynggaards digte De to gamle venner vil læse lidt op fra hver af deres bøger, tale om erindringen og indgå i en dialog med tilhørerne. Der serveres lidt at spise, vin & vand. Tilmelding til sognepræst Mia Lund Rao på mmr@km.dk.

Ungdomsgudstjeneste i Brønshøj Kirke

Torsdag den 30. marts kl. 19.30 vil Brønshøj Kirke summe af unge mennesker med og uden FDF’s karakteristiske blå skjorter. Sognepræst Peter Nejsum har i samarbejde med Brønshøj’s store FDF kreds lavet en gudstjeneste, der med garanti bliver anderledes. Aftenens tema er ”Luther”.

Causeri over Poul Erik Krogen

Tirsdag den 3. april, kl. 14 er der i Brønshøj Sognecenter, Præstegårds Allé 5 causeri om Poul Erik Krogen fortalt af Børge Vendelbo Andersen. Poul Erik Krogen var pianist og historiefortæller. Hans historier handlede især om vendelboerne og var mest hentet fra oplevelser i hans barndom, hvor vendelboerne kom i faderens købmandsgård i Ålborg. Arrangeret af Brønshøj Sogns Menighedspleje.

Gudstjenester uge 13

Bellahøj Kirke

Frederikssundsvej 125

Søndag 2/4, kl. 10.30:

Bellahøjmesse

v/ Peter Møller Jensen

Brønshøj Kirke

Brønshøj Kirkevej 8

Søndag 2/4, kl. 10:

Højmesse v/ Peter Nejsum

Søndag 2/4, kl. 17:

Skumringsgudstjeneste

v/ Mia Lund Rao

Husum Kirke

Korsager Allé 14

Søndag 2/4, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Bettina Birk Jensen

Tirsdag 4/4, kl. 19:

Aftengudstjeneste

v/ Nikolaj Hartung Kjærby

Husumvold Kirke

Gadelandet 25

Søndag 2/4, kl. 10:

Højmesse v/ Stig Boel

Tirsdag 4/4, kl. 17:

Spaghettigudstjeneste

v/ Line Bjørn Hansen

Tingbjerg Kirke

Langhusvej 1

Torsdag 30/3, kl. 17:

Familiegudstjeneste

v / Mette Basbøll

Søndag 2/4, kl. 10.30:

Højmesse v/ Mette Basbøll

Mørkhøj Kirke

Mørkhøjvej 177

Torsdag 39/3, kl. 19:

Skumringsgudstjeneste

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Søndag 2/4, kl. 10.30:

Højmesse

v/ Ib Ehlers Jørgensen

Sankt Antoni Kirke

(Katolsk)

Frederikssundsvej 225

Søndag 2/4, kl. 11:

Højmesse

Søndag 2/4, kl. 18:

Højmesse på polsk

Haraldskirken

Høje Gladsaxe Torv 3

Søndag 2/4, kl. 10:

Højmesse v/ Finn Kyllesbech