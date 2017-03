Folkekøkkenet åbner på torsdag

Foråret er over os og traditionen tro åbner Det Økologiske Folkekøkken på EnergiCenter Voldparken med start torsdag den 23. marts, kl. 17.30-19.30. Folkekøkkenet kører på tredje år og er i gennemsnit besøgt af 200 spisende gæster. Ideen med folkekøkkenet er at skabe rammer for hyggeligt samvær omkring et lækkert, økologisk og billigt måltid mad for alle. Køkkenet, der laver maden, har det økologiske spisemærke i guld og et måltid koster 50 kr. for voksne og 25 kr. for børn.

Frivillige søges

– Vi glæder os til endnu engang at invitere hele bydelen indenfor på EnergiCenter Voldparken. Det er blevet en tradition og vi får mange henvendelser fra borgere, der glæder sig til at vi åbner op igen. Vi forsætter vores tilgang til økologi og bæredygtighed. Vores ambition er at have en økologiprocent tæt på 100, et madspild tæt på nul, og så høj en råvareudnyttelse som ressourcemæssigt muligt. Og så naturligvis først og fremmest at lave et velsmagende måltid til gæsterne, siger køkkenchef, Martin Pihl.

Det Økologiske Folkekøkken har altid brug for en ekstra hånd. De frivillige bidrager med at løse opgaver som værtsrolle, dække borde, servere mad, stå ved kassen, vaske op m.m. Interesserede kan deltage i et opstartsmøde for nye frivillige på torsdag kl. 17.30 på EnergiCenter Voldparken.