Fra 1. april skal vandhunden i snor

– Det er vigtigt at huske at holde sin hund i snor efter den 1. april. Det handler nemlig om at tage hensyn til de ynglende fugle rundt om på strandene, så de kan få fred til at passe unger uden at skulle frygte løse hunde, siger Jens Jokumsen, chefkonsulent for familiedyr hos Dyrenes Beskyttelse.

Selvom om hunden efter den 1. april skal være i snor, så bliver strandturen ikke forgæves af den grund. Ifølge Jens Jokumsen vil hunden nyde strandturen uanset snor, da den ikke bliver forhindret i at opleve alle strandens sanseindtryk. – En af de vigtigste ting ved hundens daglige gåture er aktivering, og her er stranden helt fantastisk. På stranden får hunden som regel en masse uvante sanseindtryk, og det er uanset, om den er i snor eller ej, pointerer Jens Jokumsen. – Så bevar strandturene, snoren snører ikke snuden, tilføjer han.