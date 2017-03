Frimærker fortæller lokalhistorie

Eftersom frimærker udgør en af de mest fascinerende veje at nærme sig en god historie på, anvender flere af filateliens foredragsholdere de små taknemmelige charmetrolde som grundlag for deres emne.

Et godt eksempel på dette fik man på Frimærkets Dag 2017, lørdag den 25. februar – nærmere bestemt under De Danske Motivsamleres træf i Marielyst i Herlev. Der blev holdt foredrag over tre emner af Herlev Frimærkeklubs formand Peter Michaelsen og over emnet ”ugler” af Erik Kolmos. Her skal vi nøjes med at omtale foredraget om sporvogne, hvor Peter Michaelsen med udgangspunkt i 16 plancher afslørede sit solide kendskab til Brønshøj-Husum – han er vokset op på Højstrupvej og har gået på Husum Skole.

Særligt interessant og nyt var Peter Michaelsens fortælling om, hvorledes de elektriske sporvogne i begyndelsen af det 20. århundrede fragtede post fra Lygten (på grænsen til Nørrebro) til opsamlingssteder i Brønshøj. I årene juni 1904-1917 var der (som følge af Brønshøj-Husums indlemmelse i Københavns Kommune den 1. januar 1901) et fint samarbejde mellem Det kongelige danske Postvæsen og Aktieselskabet De kjøbenhavnske Sporveje i bestræbelserne på at skabe kommunikation mellem den indre by og det nyvundne vesten, som med hastige spadestik ændrede sig fra to landsbyer til én sammenhængende ydre bydel.

Der skulle intet mindre end en verdenskrig til at standse samarbejdet mellem de to foretagender i det ellers neutrale Danmark. Således kunne Peter Michaelsen berette, at en række sporvognsruter blev indstillet i 1917 – grundet manglen på kul og deraf elektricitet som følge af krigen.

Da der var tale om netop de meget tidlige afgange fra Lygten til Brønshøj, som postvæsenet anvendte, valgte dette at gå tilbage til fragt og befordring med de gode gamle heste – sågar de såkaldte apostlenes heste!