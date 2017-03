Frivilligt arbejde giver bonus

Af Steen Andersen, Brønshøj-Husum Idrætsfond

Vi er 7 idrætsklubber, som er gået sammen i Brønshøj-Husum Idrætsfond om at afholde Bellahøj Kræmmerfestival, som afholdes på Bellahøjmarken hvert år i uge 36. Vi er alle frivillige – og arbejder for vores idrætsklubber, således at ungdommen kan få nogle gode oplevelser med deres sport. For 3 år siden fik vi muligheden for at udvide dette frivillige klubarbejde med et samarbejde med Copenhagen Historic Grand Prix motorløbet, og det er vi meget glade for det bliver sværere og sværere at lave kræmmermarkedet som ligeledes afholdes på Bellahøj.

Vi står for oprydningen under og efter motorløbet og sørger for, at marken leveres tilbage i pæn stand. Vi kender jo området så godt. Vores frivillige er meget glade for denne opgave, da de får mulighed for at se motorløb samtidig med det frivillige arbejde. Det er meget sjovere end at gå med telefonbøger, og de frivillige glæder sig også over, at der så bliver en ekstra mulighed for samarbejde på tværs af bydelens klubber. Dette samarbejde har betydet meget for klubberne indbyrdes, da de personlige relationer er blevet styrket væsentligt, og samarbejdet i dagligdagen glider meget nemmere.