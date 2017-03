Frygt for den næste omgang renovering

Freddy Christensen, Tingbjerg.

Jeg har med stor interesse fulgt og læst de gode avisartikler i Brønshøj Avis og mener, det er vigtigt, der bliver fulgt op på renoveringssagen. Jeg mener, der er to punkter i den sag. For det første skal beboerne kompenseres, og for det andet skal der en lov ændring til, med klare regler. Hvor meget der må inddrages i forbindelse med en renovering, og ikke som nu hvor det er nok, der bare er adgang til vand og afløb.

En beboerforening som burde have talt beboernes sag, har været døve og blinde og ikke deltagende! På nær et helhjertet medlem, som har kæmpet med og for beboerne.

Jeg har selv på nærmeste hold fulgt med i renoveringen af Tingbjerg. Det er med frygt og rædsel, jeg og andre beboere venter på vores tur. Renoveringen skulle aldrig have være begyndt inden, alle fakta var på plads. Jeg føler, at man har puttet blår i øjnene på beboerne og alt hvad der kunne gå galt, er gået galt.

Men det værste er den måde, man har behandlet mennesker på fra fsb og byggekontorets side. Vi venter stadig på, hvornår det bliver vores tur. Det sidste vi hørte var juni 2017. Vi skulle ellers have været begyndt i oktober 2016. Mit liv er på standby. Det kan vel ikke være meningen, at jeg skal overveje at flytte, som allerede flere har gjort.