Granskende Pige vender ikke hjem

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har nu fået svar på en henvendelse til Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell om skulpturen Granskende Pige, der i 2008 næsten umotiveret blev flyttet fra sin oprindelige placering siden 1934 i parkområdet, der nu benævnes Husum Bypark, til Møllegade på Nørrebro. Lokaludvalgets ønske er, at skulpturen vender tilbage til Husum.

Borgmesteren har overladt besvarelsen til en embedsmand, der meddeler, at forvaltningen fortsat fastholder, at skulpturen gør bedre fyldest på sin nuværende plads, samt at der ikke er dokumenteret en nærmere forbindelse til det lokale miljø. En genplacering i Husum synes således ikke nært forestående.