Her går det godt

Dengang var Erling nervøs for, at han kunne få fyldt op til de normerede 60 børn og om der var personale, der havde lyst til at arbejde der. I dag er det en glad og tilfreds leder, der kan melde om fuldt hus.

-Jeg vil gerne sig ja til alle de familier, der kommer forbi med deres børn, men jeg har måttet sige nej til 20 børn i år, fortæller Erling, der også har lavet en del forarbejde med at besøge vuggestuer, private børnepassere og dagplejere for fortælle om et alternativ til den kommunale børnehave.

-Det ville være dejligt, om folk ville skrive deres barn op tidligt. Vi er ikke en del af den centrale pladsanvisning, så folk skal skrive deres børn op direkte hos os, fortæller Erling, der gerne vil minde forældre om, at

Pakhuset er en institution for alle. Den koster det sammen som de kommunale.

-Vi har både børn fra Norge, Kina, Rumænien og Polen – og så er der alle de danske, fortæller Erling, der også kan bryste sig af, at han har fået råd til en ekstra pædagog efter han nu selv sidder med økonomien.

Også personligt har det været en gave for Erling, at institutionen er privat.

-For det første er der kort ere vej fra familie til personalet og helt lavpraktisk, så kender jeg alle børn. Jeg er blevet en lang større del af børnenes hverdag. Der er ikke så meget papirarbejde, og jeg har fået mere ro til kerneopgaven, som er at udvikle børnene. Når der er sygdom, så er det faste vikarer. Der render ikke fremmede vikarer rundt i huset og det giver børnene tryghed, fastslår en glad og stolt Erling.