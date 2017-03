HOFOR og fortove

Af Jan Grelle, Borrebyvej

HOFOR har sendt droner ud for af finde utætheder i fjernvarmenettet og godt for det. I Vanløse og Brønshøj-Husum har dronerne fundet 44 steder, der skal repareres – så pas på derude i grundejerforeninger med privateveje! For når HOFOR’s entreprenør graver, bliver der smidt rundt med fliserne, så et nyere anlagt fortov på få minutter får taget 10-20 år af sin restlevetid.

Det er i hvert fald hvad der skete på et enkelt af de 44 steder, Mullerupvej, i slutningen af februar. Hvad gør man som grundejer? Tja, man kan tage par fotos som dokumentation og håbe på, at HOFOR vil vedkende sig skaden.