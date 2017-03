Hvepsenes store kamp

Den havde man ikke lige set komme i Tingbjerg. Men 641 tilskuere fik en forrygende lørdag eftermiddag, da Brønshøj slog Kolding IF med 5-2 i oprykningsspillet til 1. division.

1. halvleg var jævnbyrdig og endte 1-1, men der var mange fejl – specielt i de to forsvar. Efter pausen fortsatte forsvarsfejlene, men til gengæld blev der også leveret strålende angrebsspil. Hvepsene spillede både opfindsomt og idérigt i den sidste halve time, hvor det gik direkte mod målet i høj fart.

Brønshøjs fem kasser blev fordelt på fem spillere: Patrick Naundrup, Jeffrey Ofori, Oscar Buck, Oscar Tranberg og Christoffer Boateng.

Særligt Oscar Buchs mål til 3-2 efter en times spil var lige efter fodboldens ABC. Selv om der stod BB på næsten alt frem til slutfløjtet, så havde Kolding forbløffende let ved at komme til farlige afslutninger. Heldigvis leverede Simon Bloch Jørgensen et par flotte redninger i fuld længde, og så glemte man alt om, at han droppede fælt, da Kolding udlignede til 2-2 i starten af 2. halvleg. En god oplevelse for tilskuerne. På lørdag skal Hvepsene til Marienlyst på Fyn. Næste hjemmekamp er 8. april mod Greve.

Begge kampe kan du følge live på Brønshøjs-Husum Avis hjemmeside, hvor de bliver streamet.

I lørdags havde vi premiere på streamingen, og mange der ikke var i Tingbjerg benyttede sig af muligheden for at følge med direkte på vores hjemmeside www.bha.dk.