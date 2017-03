Ingen udvidelse af banen til motorløb

Selv om forvaltningen havde indstillet til politikerne i Teknik- og Miljøudvalget at give tilladelse til udvidelse af banen til motorløbet Copenhagen Historic Grand Prix, slog politikerne bremserne i og sagde nej til en udvidelse, der ellers skulle have omfattet begge spor mod tunnelen under Frederikssundsvej. Motorløbet afholdes den 5.-6. august rundt om Bellahøjmarken og arrangørerne har kommunal tilladelse til at afholde løbet i både 2017 og 2018. Skal det fortsætte ud over 2018, kræver det politisk godkendelse.