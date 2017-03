Inspirationsaften om æbler

Gennem en årrække har Brønshøj Torv dannet ramme om en årlig æbledag med et væld af aktiviteter. En gruppe borgere har nu fået mod på mere og vil gerne danne et mostelaug. Et mostelaug, der udover at skulle stå for den årlige æbledag, også kan lave andre aktiviteter med æblet i centrum.

Der er blevet talt om i fællesskab at erhverve et lille mobilt mosteanlæg, der kan danne afsæt for lokale moste-arrangementer rundt om i bydelen. Også mere viden om æblesorter, podning og anvendelse af æbler er blevet efterlyst. Som optakt til en snak om dannelse af et mostelaug, vil initiativtagerne tirsdag den 21. marts, kl. 19-21 i samarbejde med restaurant Blå Congo, Brønshøjvej 14, byde alle interesserede velkommen til en inspirationsaften, der byder på foredrag om æblesorter, smagsprøver på most og mad. Arrangementet er gratis. Mere information på www.naturbyen.dk.