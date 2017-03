Kommunen skal ikke glemme os

Det var måske ikke verdens største fakkeloptog, der løb af staben i sidste uge, da flere beboere fra fsb´s skandalerenovering i Tingbjerg tog opstilling på Rådhuspladsen for at huske Teknik-og Miljøborgmesteren Morten Kabell på, at de stadigvæk står midt i en renovering, hvor der er liv på spil og hvor beboerne bliver ignoreret.

-At kommunen skal undersøge sagen er et utroligt vigtigt punkt i hele problematikken, som gerne skulle ende ud i kritik af fsb – er første skridt på vejen til at få styr på boligselskabernes håndtering af deres beboere og renoveringer, siger Anja Brinch.

-Jeg er klar over, at det kan være et ømtåleligt emne, for med kommunens manglende tiltag i forhold til at beskytte os under renoveringen, så bliver de også nødt til at se på deres egen rolle i sagen – og de handlemuligheder kommunen har haft, men ikke har benyttet sig af; og man bliver nødt til at se på hvem, der godkender disse projekter. Medlemmerne af organisationsbestyrelsen i boligselskaberne og i Borgerrepræsentationen er folk, der som regel slet ikke har kompetencerne til at godkende disse renoveringsprojekter, endsige overskue de menneskelige konsekvenser. Jeg håber meget, at man finder frem til, at fsb har handlet forkert og tilsidesat beboernes ve og vel, så der kan stilles kritik, siger Anja Brinch, der er en af hovedkræfterne i sagen og selv beboer i de berørte lejligheder.

For to ugers siden var sagen i samråd hos Boligminister Ole Birk Olesen, som mente at Københavns Kommune ikke havde brugt alle mulighederne vedrørende deres tilsyn. Nu bliver sagen rejst i Teknik-og Miljøudvalget i Københavns Kommune.

-Skal vi holde flere fakkeloptog, så gør vi dét. Teknik- og Miljøudvalget skal behandle sagen så hurtigt som muligt. Alt dette her kommer forhåbentlig alle beboere i almene boliger, og for borgerne i hele landet generelt til gode, siger Anja Brinch, der gerne vil takke både Mette Annelie Rasmussen, Ida Auken (R) og Finn Rudaizky (DF) for deres store opbakning.