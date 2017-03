Landsindsamling på søndag

I Brønshøj og Husum vil omkring 175 frivillige banke på dørene, og hos Kræftens Bekæmpelse håber man, at komme til at møde så mange som overhovedet muligt.

– Opbakningen i Brønshøj-Husum er altid overvældende. Sidste år fik vi indsamlet 177.100 kr. Vi kommer rundt til stort set alle husstande, og de steder, hvor der bliver lukket op, er støtten og bidragene fantastiske. Men ofte er det desværre sådan, at der kun er nogen hjemme, hos omkring halvdelen – men der er heldigvis god mulighed for at støtte selvom man ikke er hjemme, siger Maria Andersen og Janni Rytsel, der er ledere af landsindsamlingen i henholdsvis Brønshøj og Husum

Sidste år valgte rekordmange danskere at give penge via MobilePay, og der kom mere end tre mio. kr. ind den vej.

For hver 100 kroner, der samles ind til landsindsamlingen, går de 58 til forskning, 21 til patientstøttearbejde og 15 kroner til oplysning og forebyggelse. Kun de sidste 6 kroner går til administration.

Man kan stadig nå at melde sig som indsamler på http://www.indsamling.dk/bliv-indsamler/.