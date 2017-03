Målene manglede

Efter lidt vaklen i de første minutter var Brønshøj klart bedst i den sidste træningskamp op til sæsonpremieren i Kjellerup på lørdag.

Modstanderne fra Fredensborg kom til et par seriøse afslutninger i den indledende fase. Men derfra stod der nærmest Brønshøj på det hele.

Fredensborg manglede tre af sine bedste spillere, og det slog igennem på et hold, der i forvejen ikke just er kendt for sin offensiv. Til gengæld er man gode til at pakke sig defensivt, og det voldte problemer for Brønshøj i

1. halvleg, hvor det ikke blev til mange afslutninger.

Men efter 26 minutter var der alligevel sprækker i gæsternes defensiv. Christoffer Boateng fik erobret bolden højt oppe på Fredensborg halvdel, hvorefter han tog et træk, og via stolpen tordnede bolden i mål. kassen. 1-0 til Brønshøj.

Målet gjorde det, at Fredensborg kom lidt længere frem, og Brønshøj begyndte at komme frem til åbne chance. I det 35. minut blev Lars Emil Juel Andersens forsøg reddet på stregen, og kort før pausen burde det nok være blevet 2-0, da både Oscar Buch og Younes Nielsen fik kæmpet sig frem til chancer i et klumpspil, men begge gange fik Yousuf Butt blokeret.

Brønshøj var nærmest totalt spilstyrende efter pausen, hvor Fredensborg skiftede noget nær det halve hold ud og det blev til flere chancer. Den største af dem kom midt i 2. halvleg, da Patrick Naundrup blev sendt i dybden, men Butt kom godt ud af sit mål og fik blokeret. Returen faldt ud til Buch, men han fik sparket over et næsten tomt mål. Det var nærmest grotesk, at Fredensborg fik udlignet til 1-1 på en af deres få chancer. Et frispark blev sparket op i mod hvepsenes felt, hvor gæsternes Tobias Toftesgaard tog bolden videre med brystet og sendte bolden i kassen med venstrebenet. Et flot mål af den store angriber.

I kampens slutfase jagtede Brønshøj sejren, men det lykkedes for Fredensborg at holde fast, og det sluttede 1-1.

Det var slut på en lang række træningskampene, og nu gælder det for alvor, når turen går til Kjellerup på lørdag den 18. marts kl. 14.30.

Brønshøj – Fredensborg 1-1 (1-0)

Mål:

1-0: Christoffer Boateng (26)

1-1: Tobias Toftesgaard (70)

Dommer:

Stian Sletner, Norge