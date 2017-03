Markant politiker fylder 75 år

Siden 2008 har han repræsenteret Dansk Folkeparti – efter en periode på tre år som løsgænger. Rudaizky har altid talt frihedens og de svages sag. Derfor kunne han, efter kontroverser tilbage i 2005, heller ikke længere genkende sit gamle parti, der ikke ville tage afstand til en partifælle, der bakkede op om en af de islamistiske organisationer, der blev beskyldt for antisemitisme.

Finn Rudaizky har aldrig lagt skjul på sit jødiske ophav. Som spæd flygtede hans forældre med ham over sundet til Sverige, og dermed undslap han nazisternes KZ- lejre. Senere blev han formand for det, der i dag er Det Jødiske Samfund. Da Danmark blev udsat for et terrorangreb ved Krudttønden og Synagogen, så gav han flere journalister de dokumenter om terroristen, som Københavns Kommune gjorde alt for at holde fortrolige. Det satte journalisterne i stand til at afsløre et indgående kommunalt kendskab til terroristen – trods påstande om det modsatte. Ved samme lejlighed modtog Rudaizky en dom ved Københavns Byret for at overtræde fortroligheden.

For Finn Rudaizky har det livet igennem handlet om sagen. Ikke om ham selv. På socialområdet kender såvel venner som politiske fjender ham som en, der energisk kæmper for de udsatte og svage.

I sin ungdom spillede Rudaizky fodbold i arbejdsklubben FREM i Københavns Sydhavn. Gode vilkår for sporten har siden haft hans politiske interesse.

Ud over at være medlem af Københavns Borgerrepræsentation er Finn Rudaizky også valgt til Region Hovedstaden, hvor han er medlem af forretningsudvalget. Ligeledes er han næstformand i Danske Regioners Psykiatriudvalg. Senest er han udpeget til næstformand i Letbaneselskabet.

Finn Rudaizky er bortrejst på dagen.