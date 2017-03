Hun debuterede i en alder af blot 23 år. Siden har hun udgivet yderligere to albums og er lige nu ude på en omfattende danmarksturné.

Ligesom sin far, Michael Falch har hun masser af fortælle og en stor kærlighed til rockmusikken.

Mathilde Falch er en sangskriver med meget på hjerte. Hun fortæller ærligt og fra hjertet om sin vej ud af misbrug, selvskader og anoreksi, og om hvor lykkelig hun er for at være sluppet ud af det. Hendes nærvær på scenen er unikt og stemningen intim og intens. Til tider er numrene stille, men for det meste er der fuld knald på med plads til både jam og sjove historier ved de ikke-iscenesatte, upolerede koncerter.

Koncerten starter med support af en ung, lovende sanger og sangskriver, Stephanie Maria Jensen, man med stor sandsynlighed kommer til at høre meget mere til fremover.

Billetter koster 120 kr. i forsalg på Kulturhuset Pilegårdens hjemmeside.