Mulighed for lavere hastigheder på vejene

Fart dræber. Det har Rådet for Sikker Trafik for længst slået fast, og derfor har man i København også i mange år ønsket at kunne sænke hastighedsgrænserne i lokalgader for at skabe bedre trafiksikkerhed. Politiet har dog siden 2009 afvist ansøgninger om nye hastighedszoner, men nu vil transportminister Ole Birk Olesen gøre det lettere at indføre hastighedszoner i byerne. Og den melding bliver modtaget positivt på Københavns Rådhus.

– Jeg er vældigt begejstret over udsigten til at kunne sænke hastigheden på vejene i København. På rådhuset er partierne netop blevet enige om at arbejde for en vision om, at ingen må komme alvorligt til skade i trafikken, endsige blive dræbt i trafikken i København, og her kommer hastighedszonerne til at spille en afgørende rolle. Det træk skal regeringen bestemt have ros for, for det er et konkret værktøj, der vil have en afgørende effekt for særligt de bløde trafikanter, lyder det fra teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.



Max. 40 km/tKøbenhavns Kommune har tidligere etableret hastighedszoner flere steder i byen. Erfaringen viser, at antallet af trafikuheld med personskade på fodgængere og cyklister falder med helt op til 89 procent, når fartgrænsen sænkes til 40 km/t.

– Det her kommer til at betyde alverdens for trafikken i København. Vi ved, at folk fx vælger cyklen fra, fordi de føler sig utrygge i trafikken, og det kan en nedsat hastighed blandt bilerne være med til at afhjælpe. Jeg er sikker på, at forældre og børn vil føle sig langt mere trygge på beboelsesveje, hvis vi får sat hastigheden markant ned, og det er selvfølgelig den vej, vi skal gå, siger Morten Kabell.

København har i forvejen hastighedszoner med 40 km/t hastighedsgrænse i blandt andet Bispebjerg, på Østerbro og i Valby. Herudover er der tidligere ansøgt om hastighedszoner på bl.a. Vesterbro og Nørrebro, og desuden har kommunen planlagt hastighedszoner i det meste af København, blandt andet Brønshøj-Husum. Med den nye udmelding fra Christiansborg forventer Morten Kabell dog, at mange af de planlagte zoner snart kan blive til virkelighed.