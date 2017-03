Nu skal Stadion holde fast

Hvad Stadion ikke kunne klare selv, det ordnede Hvidovre IF. I en aftenkamp i sidste uge tabte Stadion den vigtige kamp på udebane mod TIK Taastrup med 22-25. Med sejren blev Stadions forspring i striden mod TIK om andenpladsen – der giver oprykningskampe til herrehåndboldens 1. division – reduceret til blot to point.

I weekenden ordnede IF Stadion selv hjemme i egen hal Roskilde med 29-20. Taastrup havde en på papiret overkommelig modstander i Hvidovre. Heldigvis var der hjælp at hente fra fremmede hænder for Stadion. Hvidovre vandt en snæver sejr på 21-20 over Taastrup.

Det betyder, at Stadion med tre runder tilbage har et forspring på fire point til TIK Taastrup. På førstepladsen er FIF for længst stukket af, mens TMS Ringsteds 2. hold ikke kan rykke op. Det ser således godt for Stadion.

For det første skal TIK Taastrup på lørdag på en nærmest uløselig opgave mod FIF – men naturligvis kræver det, at Frederiksberg-holdet ikke slapper af og lader deres bedste sidde på bænken. For det andet kan IF Stadion selv ordne paragrafferne ved at sikre sig mindst tre point i de sidste tre kampe mod Hvidovre, Næstved/Herlufsholm og Køge.

TIK Taastrup mangler FIF, TMS Ringsted og Føroyar.