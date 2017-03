Ny skoleleder på Tingbjerg Skole

Den 1. marts fik Tingbjerg Skole ny skoleleder, da skolens tidligere souschef, Marco Damgaard afløste Joy Frimann, der er blevet skoleleder på en skole i Frederikssund. – Det er et drømmejob, at blive skoleleder på Tingbjerg Skole og folkeskolen er en fantastisk institution med et stærkt fællesskab. Jeg vil være med til at mindske betydningen af den sociale arv og skabe muligheder for alle børn og unge, både i skolen og i vores fritidsdel, som er en integreret del af skolen, siger Marco Damgaard.

Marco Damgaard har været souschef på Tingbjerg Skole i tre et halvt år og har tidligere været lærer i Herlev, hvor han også bor med sin hustru og to børn. Han er politisk aktiv og stiller op til efterårets kommunalvalg på den socialdemokratiske liste i Herlev Kommune.

Et stærkt fællesskab

– Det der karakteriserer Tingbjerg Skole er et stærkt mangfoldigt fællesskab, og det gælder både mellem børn, forældre og ansatte, hvor der også er en gensidig respekt, fortæller Marco Damgaard.

– Det handler i skolens hverdag om læring og trivsel, og det er mit klare indtryk, at vi har en rigtig god skole, hvor eleverne er glade for at komme. Vi lægger afgørende vægt på et kreativt og trygt læringsmiljø med en tydelig klasserumsledelse. Samtidig har vi høje forventninger til det enkelte barn om, at de bliver så dygtige, som de kan, tilføjer han.

– Vi har lige nu 462 elever, og efter sommerferien stiger vi til 490 elever. Det er det højeste elevtal i de sidste seks år, og vi har rigtig mange elever i indskolingen, som dækker 1.-3. klasse, siger Marco Damgaard.

Mere end selve skolen

Udover skoledelen er den nye skoleleder også leder af Fritidsdelen, der omfatter et fritidshjem for elever i indskolingen og en fritidsklub for elever i 4.-9. klasse. Begge institutioner ligger på Terrasserne i de lokaler, der husede den første skole i Tingbjerg, Gavlhus Skole. I forbindelse med fritidstilbuddene ligger også en ”bondegård”, hvor børnene lærer at omgås forskellige dyr, fx heste og kaniner. Deltagelse i fritidsaktiviteterne er gratis for elever, der er indskrevet på Tingbjerg Skole.

Madskolen er også en del af Tingbjerg Skole og har egen kantine og produktionskøkken, hvor eleverne på skift hjælper til i køkkenet. Hver formiddag er der gratis formiddagsfrugt, og de fleste børn køber en billig og sund frokost. Endvidere åbner kantinen hver dag kl. 7 med mulighed for at få lidt morgenmad.

Gode fysiske rammer

Skolen blev renoveret sidst i 2009 og har gode og velindrettede klasse- og faglokaler med smartboards og trådløst internet i alle undervisningslokaler. Endvidere er skolen velforsynet med it-udstyr og gode muligheder for gruppearbejde samt adgang til udearealer.

Til skolen er også tilknyttet en svømmehal og en idræts-hal, og Tingbjerg Kulturhus, der er bygget sammen med skolen skal rumme bl.a. skolens bibliotek, der etableres sammen med folkebiblioteket i Tingbjerg – når det

forsinkede byggeri står færdigt.



Tingbjerg Skole

Skolesiden 2

Bygget 1964-70

Elevtal: 462

Egen hjemmeside

Egen facebookside