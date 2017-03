Ny spidskandidat for Enhedslisten i København

Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell genopstiller ikke på grund af Enhedslistens rotationsregler, og på en generalforsamling har partiet i København valgt ny spidskandidat. Det blev den 36-årige Ninna Hedeager Olsen, der til dagligt arbejder som lektor på professionshøjskolen Metropol, hvor hun underviser og forsker i arbejdsmiljø og arbejdsliv.

– I de seneste tre år har vi i København vist, at vi godt kan forandre forholdene til gavn for borgerne, og det arbejde vil jeg gerne fortsætte. Vi skal fortsætte med at udvikle København som en grøn og rød by, siger Ninna Hedeager Olsen, der blev valgt til Borgerrepræsentationen i 2013. Enhedslisten i København har opstillet 20 kandidater til kommunalvalget, der afholdes den 21. november. Blandt de opstillede er den 56-årige Ali Hansen fra Brønshøj og den 63-årige Bente Møller fra Husum.