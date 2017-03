Om ”Granskende Pige”

Af Lissie Hall

Efter at have læst artiklerne, der vedrører skulpturen ”Granskende Pige”, måtte jeg ind og se hvor den var anbragt, da jeg er opvokset i Møllegade 4. (næsten lige ud for hvor den nu står)

Stor var min forundring over den placering, som på mig virker helt tilfældigt og meget malplaceret.

Jeg er fuldstændig enig i at den ville stå meget bedre i Husum Bypark, så også jeg synes det er ærgerligt at en enkelt person kan bestemme sådan noget.

Dette var bare et lille suk fra en Brønshøj-borger, der har boet i bydelen i 48 år.