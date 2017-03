Om sagsbehandlingstider på byggesager

Af centerchef Steffen Mark Jensen, Teknik- og Miljøforvaltningen

I sidste uge viderebragte Brønshøj-Husum Avis en historie fra Dansk Byggeri, hvor det fremgik, at sagsbehandlingstiderne på byggesager i København i gennemsnit ligger på 54 dage. Dette er ikke korrekt. I København er de fastsatte servicemål 20 dage for såkaldt svære byggesager og 5 dage for lette byggesager. I 2015 overholdt vi servicemålene, mens vi i 2016 havde en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på 21,4 dage for svære byggesager arbejdsdage og 6,2 dage på lette byggesager. Overskridelsen sidste år skyldtes en ophobning af byggesager. Dette pres har vi taget højde for i år, idet vi har omlagt vores processer og mandet op på byggesagsområdet, så vi kan håndtere den meget store mængde byggesager, som behandles i Københavns Kommune.