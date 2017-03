Oplevelser for krop og sjæl

Krop & Sjæl Messen giver et bredt indblik i de alternative behandlingsmetoder. Messen er den 12. af sin slags i Kulturhuset Pilegården og der er rekordmange stande. Flere end 60 personer indfinder sig i de 42 stande på årets messe og der er et bredt spektrum af alternative behandlingsformer.

At danskerne har en stor interesse for det alternative, kan man blandt andet se på Kanal 4, hvor programmet ”Nærkontakt” for tiden dokumenterer en stribe kendte danskeres møde med alternative behandlere. For nyligt fik Manu Sareen revet tæppet væk under sig af en håndlæser, der fortalte lidt for præcist og detaljeret til at hans skepsis kan opretholdes. På årets messe i Pilegården er der ikke bare håndlæsning på programmet. Der bliver også læst i sand og ja, også i kaffegrums. Men listen af alternative behandlinger fortsætter.

Man finder eksempelvis lydhealing, kinesiologi, hypnose, shamanisme, meditation, zoneterapi, mange former for massage, akupunktur, clairvoyance og kranio sakral terapi. Derudover kan man få hjælp til at komme sukkertrangen til livs, ligesom flere behandlere tilbyder behandlinger for stressramte.

Det er ikke kun mennesker, der kan nyde godt af en behandling på Krop og Sjæl Messen. Blandt behandlerne finder man nemlig også dyrehviskeren Kit Benlolo. En anden stand tilbyder desuden massage for hunde.

Folkekirke & naturmedicin

På dagen kan man også møde lokale præster og få læst sig et bibelvers, ligesom man kan deltage i en workshop om christfulness. Der er også kunsthåndværk, smykker, sten, malerier og mange andre sager. Sagt på en anden måde: Der er gode chancer for både at støde på noget, som man kender til i forvejen og noget, som pirrer nysgerrigheden. For eksempel ”zen shiatsu”, ”osho zen” og ”Feldenkreis metoden”? Eller ”Heilpraktik”, der stammer fra den tyske tradition for naturmedicin.

”Jeg tror på, at man skal bruge sin sunde fornuft, og mærke efter, hvad det er man ser, og hører om. Hvis noget gør noget godt for en, jamen, så er det da den ting, man skal vise sin interesse. Jeg vælger til og fra ved at vise interesse for alt jeg møder,”siger Helle Spangerup fra arrangørerne.

Foredrag & workshops

Entréen på 25 kroner giver adgang til en stribe foredrag og workshops, ligesom flere behandlere enten tilbyder gratis prøvebehandlinger eller behandlinger til særlige messepriser. De gratis foredrag og workshops lørdag og søndag handler om alt lige fra musikkens helende kraft, krystaller og clairvoyance til foredrag om æteriske olier og om det at være særligt sensitiv.