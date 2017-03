Parktræf om at udvikle grønne områder

I forbindelse med at der skal udarbejdes en udviklingsplan for de fredede områder Damhussøen, Damhusengen og Krogebjergparken, inviterer Københavns Kommune til parktræf. Parktræffet har til formål at gå i dialog med københavnerne om udviklingen af områderne og afholdes onsdag den 15. marts, kl. 16-18 på Damhusengen ved Gartnerhuset (ved Heerup Museet), Damhusdæmningen 14. Alle interesserede er velkomne. Udviklingsplanen forventes færdig i oktober 2017.