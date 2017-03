Penge til lokale aktiviteter

Så har Brønshøj-Husum Lokaludvalg igen uddelt støtte til aktiviteter i bydelen. På mødet den 16. marts blev det besluttet at støtte følgende projekter:

• Fortovskoncerter i 2700 happiness vol. 2 fra Martine Munksø: 30.000 kr.

• Kulturelle aktiviteter på Husumparkens bemandede Legeplads forår 2017 fra Husumparkens bemandede Legeplads): 21.000 kr.

• Indvielsesfest for Haven i Tingbjergs drivhusdome fra Haven i Tingbjerg: 15.000 kr.

• 2700-Sportsdag fra Handelsforening Brønshøj, Husum og Tingbjerg): 30.000 kr.

• Fodbold for Fællesskab fra Stine Skov: 5.500 kr.

På mødet blev der givet afslag til en ansøgning om økonomisk støtte til opførelse af en dansk rockmusical i Grøndal MultiCenter med den begrundelse, at projektet savner lokal forankring samt at den ansøgende forening ikke er hjemmehørende i bydelen. Der blev også givet afslag til afholdelse af en forfatteraften i en lokal butik på Frederikssundsvej med den begrundelse, at arrangementet skønnedes at have et vist kommercielt sigte.

Brønshøj-Husum Lokaludvalg har i 2017 fået 1,7 mio. kr. i en pulje til bydelsrelaterede, dialogskabende og netværksdannende aktiviteter.

Næste ansøgningsfrist til Bydelspuljen er den 18. april, og Lokaludvalget behandler disse ansøgninger den 18. maj 2017. Sekretariatet hjælper gerne, hvis man er i tvivl om, hvordan ansøgning indsendes, eller om et givet projekt passer til Bydelspuljens formål.