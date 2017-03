Pilotprojekt i Husumparken

Husumparkens bemandede Legeplads har taget initiativ til et samarbejde mellem legepladsen, Husum Boldklub, Husum Skole, Husum Bibliotek og Lokaludvalget med det formål, at der til sommer kan afholdes FerieCamp som et tilbud til områdets børn om aktiviteter i sommerferien. Som en form for opvarmning til sommerens aktiviteter planlægges afholdt to teaterforestillinger i parken i juni, og Lokaludvalget støtter initiativet med 8.500 kr. til de to forestillinger og vil løbende følge projektet med henblik på etableringen af samarbejdet Husumparkens Forum.