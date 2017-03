Politiet bør tage problemerne omkring Brønshøjparken seriøst

AF MF Peter Skaarup. DFs Gruppeformand og Formand for Folketingets Retsudvalg.

Jeg får løbende henvendelser på mail fra borgere i Brønshøj, der er bekymrede over tingenes tilstand i Brønshøjparken.

Det handler blandt andet om adskillige bekymrende forhold i Brønshøjparken, gående fra åbenlyst salg af narkotika og khat over intimiderende adfærd fra bandelignende grupperinger til direkte røveriske overfald.

Jeg har derfor rejst denne forståelige bekymring og ærgrelse over de utrygge tilstande i Brønshøjparken på højeste sted ved at spørge ind til problematikken hos justitsminister, Søren Pape (K). Det svar jeg har modtaget, har ikke matchet den beskrivelse af virkeligheden, som de lokale henvendelser fra borgere i Brønshøj har givet mig. Jeg vil derfor fortsat være opmærksom på udviklingen Brønshøjparken og omegn samt opfordre justitsministeren og derved politiet til at prioritere borgernes tryghed maksimalt ved at få fjernet bander og narkohandlere fra Københavns og derved også Brønshøj-Husums gader og stræder.