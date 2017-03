Rådgivere giver seniorer en ekstra hånd

Der kan være mange spørgsmål i takt med, at alderen stiger. Og for at støtte de ældre borgere bedst muligt har Københavns Kommune og Røde Kors Hovedstaden siden januar 2015 kørt projektet ’Rådgivning for Seniorer’. Tilbuddet er målrettet ældre, der har brug for lidt gode råd og støtte i hverdagen. Blandt andet i forbindelse med bolig, flytning, økonomi, ensomhed og hverdagsliv.

– Jeg kan tydeligt se, hvilket behov der er, og vi kan nå ud til mange flere. Det er jo nogle af de mest sårbare og udsatte ældre, vi når, siger Mona Ulsted, der er udviklingskonsulent og har arbejdet med ’Rådgivning for Seniorer’ siden projektets start. Mona Ulsted forklarer, at modtagerne af rådgivningen typisk er økonomisk udsatte, har aldersbetingede funktionsnedsættelser, står i akutte omstændigheder (sygdom, dødsfald) og har svagt netværk.

Skal ikke erstatte kommunale tilbud

En nylig evaluering har vist, at 480 borgere henvendte sig for at få hjælp, og 75 % af de adspurgte var tilfredse med rådgivningen. Udover at kunne ringe telefonisk til en rådgiver kan rådgiveren også tage ud til borgeren i borgerens eget hjem.

Sundheds- og Omsorgsborgmesteren i Københavns Kommune Ninna Thomsen (SF) er glad for, at mange af de ældre i evalueringen fortæller, at de føler sig mødt, lyttet til og taget alvorligt.

– Det er rigtig dejligt at se, at tilfredsheden med Røde Kors’ tilbud er så høj. Formålet med rådgivningen er ikke, at den skal gå ind og erstatte kommunale tilbud. Røde Kors’ tilbud er et værdifuldt supplement til den kommunale ældrepleje. En af målsætningerne i Københavns ældrepolitik er, at alle medborgere i København – unge som gamle – skal kunne bringe deres ressourcer i spil hele livet, til glæde for sig selv og andre, siger Ninna

Thomsen.

Projektet kører indtil udgangen af 2017. Hvis man vil høre mere eller melde sig som frivillig rådgiver, kan man kontakte Mona Ulsted på mona.ulsted@rodekors.dk